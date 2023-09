Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Überfällen auf Tankstelle ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nach drei Raubüberfällen auf eine Tankstelle an der Gahlener Straße hat die Polizei insgesamt vier Tatverdächtige ermittelt. Sie sind 18 und 19 Jahre alt und kommen aus Dorsten. Einer der jungen Männer hat eine Tat eingeräumt. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass bei den Überfallen jeweils ein Täter vor Ort war und die Taten in wechselseitiger Beteiligung stattgefunden haben. Die weiteren Ermittlungen der Recklinghäuser Polizei und der Staatsanwaltschaft Essen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell