POL-RE: Recklinghausen: Mädchen nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mädchen, das am Donnerstagmittag an einem Unfall mit einem Radfahrer beteiligt war. Ein 28-jähriger Mann aus Recklinghausen wurde dabei leicht verletzt. Der Radfahrer war gegen 12.55 Uhr auf dem Radweg der Maybachstraße unterwegs, in Höhe der Bushaltestelle "Werkstättenstraße" rannte plötzlich ein Mädchen über den Radweg. Offenbar, weil sie den Bus noch erreichen wollte. Dabei kam es allerdings zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der daraufhin stürzte. Der 28-Jährige sprach kurz mit dem Mädchen und sagte ihr, dass sie in den Bus steigen könne. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte sich um die Linie 237 in Richtung ZOB. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Mädchen wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sie wurde wie folgt beschrieben: etwa 12 bis 13 Jahre alt, klein, braune Haare - zum Zopf gebunden, hatte einen pinken bzw. lilafarbenen Rucksack dabei. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann oder Hinweise zu dem Mädchen hat, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

