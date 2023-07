Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bräunlingen (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer flüchten vor der Polizei

Zeugen gesucht - Flucht endet bei Löffingen - (13.07.2022)

Freiburg (ots)

Zumeldung zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz:

Die Flucht der Motorradfahrer endete bei Löffingen (Breisgau-Hochschwarzwald)

Originalpressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz:

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben sich zwei Motorradfahrer am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr im Schwarzwald-Baar- und angrenzenden Landkreis Freiburg. Die zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren waren einem Verkehrsteilnehmer im Bereich Döggingen sowohl durch eine rasante Fahrweise als auch durch die abgedeckten Kennzeichenschilder ihrer Motorräder aufgefallen. Der Mann verständigte die Polizei, welche die zwei Raser auf der Bundesstraße 27 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim antraf. Den Anhalte Aufforderungen der Polizei leisteten sie keine Folge, sondern flüchteten mit hoher Geschwindigkeit zunächst in Richtung Bad Dürrheim. Dort wendeten sie an einer auf "Rot" stehenden Ampel und rasten auf der B 27 zurück in Richtung Donaueschingen. Die Beamten nahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers die Verfolgung auf, die sich anschließend über die Bundesstraße 31 und Nebenstraßen im Bereich Unadingen, Reiselfingen und Löffingen fortsetzte. Um sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, missachteten die beiden Raser dabei eine Vielzahl von Verkehrsregeln, bevor an einem Bahnübergang bei Löffingen zunächst die Fahrt des 20-Jährigen endete. Er kam bei einem Bremsmanöver mit seiner Yamaha zu Fall und stürzte auf eine Wiese, wobei er unverletzt blieb. Der Ältere flüchtete bis zu einem Waldstück im Bereich "Unterbränd". Dort ließ er seine Suzuki stehen und entkam zu Fuß. Die Polizei konnte ihn jedoch schnell ermitteln. Wie sich herausstellte, waren beide jungen Männer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, ein Motorrad war zudem nicht zugelassen und hatte ein Autokennzeichen montiert. Gegen beide Fahrer ermittelt die Polizei unter anderem wegen eines verbotenen Straßenrennens und Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen und Personen, denen die beiden Raser aufgefallen sind oder die sie mit ihrer rücksichtlosen Fahrweise behindert oder geschädigt haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0741 34879-0, zu melden.

