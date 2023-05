POL-PDNR: Geländer beschädigt und geflüchtet

Güllesheim (ots) - Am Mittwoch, den 17.05.2023 um 10:23 Uhr, kam es in der Steinstraße in Güllesheim zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchierte ein PKW beim Rangieren ein geparktes Fahrzeug. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Dank Zeugenbeobachtungen konnte der 33-jährige Beschuldigte aus der VG Asbach ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

