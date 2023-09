Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Senior fällt auf falschen Wasserwerker herein

Recklinghausen (ots)

In Datteln ist ein 84-jähriger Mann Opfer der Betrugsmasche "falscher Wasserwerker" geworden. Die Masche der falschen Wasserwerker ist nicht neu, trotzdem fallen immer wieder Menschen - im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizei Recklinghausen - darauf herein. Aus diesem Grund möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen und warnen: Lassen Sie grundsätzlich keine Handwerker herein, die Sie nicht selbst bestellt haben oder die offiziell angekündigt wurden!

Im aktuellen Fall klingelte es am späten Donnerstagvormittag bei dem 84-Jährigen an der Haustür. Der Senior reagierte anfangs richtig und schaute vom Balkon aus, wer vor der Tür stand. Nachdem sich der Mann aber als Handwerker ausgegeben hatte und vorgab, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, ließ der 84-Jährigen den fremden Mann herein. Der vermeintliche Handwerker forderte den Senior auf, im Bad abwechselnd Warm- und Kaltwasser aufzudrehen, was der Dattelner dann auch machte. Nach fünf bis sechs Minuten verließ der "Wasserwerker" das Haus. Erst einen Tag später stellte der Senior dann fest, dass eine größere Menge Bargeld fehlte, das er im Schlafzimmer aufbewahrt hatte.

Ob der Täter alleine gehandelt hat oder möglicherweise sogar eine weitere Person in der Wohnung war, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges im Bereiche Meckinghover Weg/Castroper Straße gesehen haben. Der "Wasserwerker" wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schwarze, typische Arbeitsbekleidung, trug eine medizinische Maske und sprach deutsch mit (möglicherweise polnischem) Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Mehr zum Thema "Betrug" können Sie auch auf unserer Internetseite nachlesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell