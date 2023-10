Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Räuber erbeuten Bargeld

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung in Erle am Donnerstag, 26. Oktober 2023, sucht die Polizei fünf jugendliche Täter. Gegen 12.45 Uhr hielten sich zwei 13 Jahre alten Gelsenkirchener auf einem Parkplatz an der Mühlbachstraße auf, wo sie von den unbekannten Jugendlichen unter Vorhalt eines Messers nach Geld gefragt wurden. Nachdem einer der 13-Jährigen sein Bargeld ausgehändigt hatte, wurde er geschlagen, ehe die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Die Gesuchten sind allesamt 15 bis 16 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Einer der Täter war etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und trug eine schwarze Kappe. Ein anderer jugendlicher Räuber war etwa 1,60 Meter groß und hatte schwarze Locken. Die drei übrigen Täter trugen ebenfalls Kappen, konnten jedoch nicht näher beschrieben werden. Hinweise zu den Unbekannten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

