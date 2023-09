Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alkoholisiert in die Baustelle

Freimersheim - A63 (ots)

Am Sonntag, 03.09.2023, gegen 17:40 Uhr, befuhr die 61-jährge Frankfurterin die A63 in Fahrtrichtung Mainz. In Höhe der Baustelle bei Freimersheim kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Warnbaken und der seitlichen Schutzplanke. Die eingesetzte Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim konnte bei der Fahrerin einen Atemalkoholwert von 1,24 Promille feststellen. Verletzt wurde sie bei dem Unfall nicht. Durch den Aufprall entstand Sachschaden am Fahrzeug, an der Baustelleneinrichtung und der Leitplanke in Höhe von 8000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Hessin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr droht nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und der Verlust der Fahrerlaubnis.

