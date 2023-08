Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Erneut mehrere Laptops bei Schuleinbruch entwendet

Odenthal (ots)

Am Donnerstagmorgen (03.08.) wurde der Polizei ein Einbruch in eine Grundschule in der Schallemicher Straße in Eikamp gemeldet.

Unbekannte Täter gelangten vermutlich über ein offenstehendes Fenster zwischen Mittwochnachmittag (02.08.) gegen 16:00 Uhr und Donnerstagmorgen (03.08.) gegen 08:00 Uhr in das Gebäude und entwendeten unter anderem mehrere Laptops.

Die Polizei stellte bei Eintreffen ein offenstehendes Fenster in einem der Klassenräume fest, an dem keine Aufbruchspuren zu finden waren. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und verwüstet vorgefunden. Zudem waren Hebelmarken an einer Tür im Inneren erkennbar und ein Schrank wurde augenscheinlich aufgebrochen.

Eine Mitarbeiterin der Schule stellte bei der Anzeigenaufnahme fest, dass mehrere Laptops sowie weitere Gegenstände fehlten. Genauere Angaben zum Diebesgut sowie dessen Wert konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Grundschule beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

