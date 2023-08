Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Landrat Stephan Santelmann sucht zusätzliche Büroflächen für die Polizeibehörde

Bergisch Gladbach (ots)

Die Kreispolizeibehörde platzt an ihrem Standort in der Hauptstraße in Bergisch Gladbach-Gronau sprichwörtlich aus allen Nähten. Für zusätzliches Personal, das die Behörde in den letzten Jahren insbesondere im Bereich der Kriminalpolizei verstärkt hat, werden dringend zusätzliche Büroräume benötigt. Außerdem hat die Polizei verschiedene Deliktsfelder stärker im Fokus und deswegen beispielsweise die IT-Forensik deutlich ausgebaut. Die Kollegen der Forensik benötigen für ihre spezielle Aufgabe deutlich mehr Fläche als sie ein normales Büro bietet. Die Kreispolizeibehörde unter der Leitung von Landrat Stephan Santelmann sucht daher schnellstmöglich zusätzliche Büroflächen.

Am Dienstag (01.08.) wurde auf dem Vergabemarktplatz NRW (http://www.evergabe.nrw.de) ein Interessenbekundungsverfahren zur Anmietung gestartet. Damit sucht die Polizeibehörde ein bis zu 2.200 qm großes Objekt (netto), das möglichst zügig entsprechend dem Bedarf der Behörde umgebaut werden kann.

Landrat Santelmann bittet mögliche Interessenten, die im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach über eine Immobilie für eine Vermietung verfügen, sich über den Vergabemarkplatz zu melden und mögliche Objekte anzubieten. Zugelassen sind auch kleinere Immobilien, die Mindestgröße (netto) wurde auf 600 qm festgelegt.

Ansprechpartner bei der Kreispolizeibehörde bei Fragen rund um das Verfahren ist Herr Stefer (Tel. 02202 205-505).

