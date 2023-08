Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrskontrolle endet mit Wohnungsdurchsuchung

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (01.08.) um 11:35 Uhr haben Polizisten des Verkehrsdienstes einen Pkw der Marke Mazda auf der Dellbrücker Straße in Hand kontrolliert. Der Fahrer am Steuer des Pkw, ein 45-Jähriger aus Bergisch Gladbach, konnte im Rahmen der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Hinzu kam, dass er den Eindruck machte unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen. Ein Drogenvortest zeigte wenig später dann auch ein positives Ergebnis auf die Wirkstoffe Kokain und Opiate an. Bei einer körperlichen Durchsuchung des Fahrers wurden neben einer geringen Menge an Betäubungsmitteln zusätzlich noch drei fremde Ausweisdokumente aufgefunden, die nach einer Recherche im polizeilichen Datensystem aus einem Taschendiebstahl in Köln stammten. Das alles reichte dann dafür aus, dass die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten angeordnet hat, die mit Unterstützung eines Diensthundes durchgeführt wurde. Hierbei wurden jedoch keine weiteren verdächtigen Gegenstände mehr aufgefunden.

Nach der Entnahme einer angeordneten Blutprobenentnahme kam der Mann vorerst wieder auf freien Fuß. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Fahrens unter Betäubungsmitteln. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell