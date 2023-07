POL-NI: Nienburg - Wem gehört dieses E-Bike?

Bückeburg (ots) - (ma) Während eine 33jährige Bückeburgerin am Mittwoch gegen 08.20 Uhr ihre Einkäufe in einem Supermarkt an der Hannoverschen Straße in Bückeburg erledigte, legte die Frau ihr Mobiltelefon offen in den Einkaufswagen und entfernte sich öfter von diesem. Auf dem Weg zum Kassenbereich stellte die 33jährige den Verlust ihres Mobiltelefons im Wert von ca. 200 Euro fest. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: ...

