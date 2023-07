Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeug amtlich nicht zugelassen

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein 34jähriger Fahrzeugführer aus Porta Westfalica ist am Mittwoch gegen 21.00 Uhr auf einem Supermarktplatz an der Hannoverschen Straße in Bückeburg von Beamten der Polizei Bückeburg überprüft worden, weil der Polizei Hinweise vorlagen, dass der Pkw Daimler ohne amtliche Kennzeichen geführt wird.

Der Portaner hatte demnach an dem abgemeldeten Pkw keine gültigen Kennzeichen angebracht und die ungültigen Kennzeichenschilder aus Minden unleserlich in die Windschutzscheibe gelegt. Die mitfahrende Ehefrau erklärte, dass das Auto am Folgetag bei der Zulassungsstelle angemeldet werden sollte.

Da keine aktuellen Zulassungs- oder Versicherungsnachweise vorgelegt werden konnten, kam es zu einer Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel, um eine Weiterfahrt mit dem Pkw zu unterbinden.

Die Polizei Bückeburg hat strafrechtliche Ermittlungen gegen den Portaner eingeleitet.

