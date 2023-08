Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei sucht nach einem bestimmten Zeugen nach Einbruch in Tabakwarengeschäft

Bergisch Gladbach (ots)

Wie berichtet, wurden drei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft Am Alten Pastorat in der Nacht zu Montag (24.07.) vorläufig festgenommen (siehe Pressemitteilung vom 24.07.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5565407).

Ein Zeuge gab der Polizei gegenüber an, dass er zur Tatzeit gegen 00:45 Uhr einen Mann gesehen habe, der mit einem circa 10-jährigen Mädchen unterwegs gewesen sei. Dieser soll die Täter mit dem Wort "Hey" angesprochen haben und sei ihnen anschließend sogar noch einige Meter hinterhergelaufen. Die Identität dieses Zeugen ist der Kriminalpolizei aktuell nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat 3 bittet daher um Mithilfe dieses Mannes. Er wird gebeten Kontakt mit der Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 aufzunehmen. Wer Hinweise zur Identität dieses Zeugen geben kann, meldet sich bitte ebenfalls bei der Kriminalpolizei. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell