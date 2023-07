POL-RBK: Odenthal - Motorradfahrer nach Überschlag schwer verletzt

Bergisch Gladbach / Wermelskirchen / Overath (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden ein Fahrradfahrer sowie zwei Pkw-Fahrer durch die Polizei aus dem Verkehr gezogen. Am Samstag (29.07.) fiel Polizisten ein 46-jähriger Fahrradfahrer aus Köln auf, der gegen 15:30 Uhr die Hauptstraße in Bergisch Gladbach in ...

mehr