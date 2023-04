Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenhinweise zu Unfallfluchten gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Krimmstraße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Pkw von Unbekannten beschädigt. Am Dienstagmorgen stellte die Halterin an ihrem blauen Toyota Aygo frische Unfallschäden mit weißen Lackanhaftungen am Heckstoßfänger fest. Da an der Unfallstelle Einzelteile einer fremden Seitenmarkierungsleuchte gefunden wurden, geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um ein größeres weißes Auto gehandelt haben dürfte, eventuell ein Renault oder ein Volvo. Zeugen, die zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 9 Uhr, etwas beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. Der Toyota stand im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 3.

Eine Unfallflucht ist am Dienstag auch aus der Glockenstraße gemeldet worden. Ein Anwohner entdeckte am frühen Nachmittag, dass an seinem Pkw der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren wurde. Die Unfallzeit liegt zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr. In dieser Zeit stand der VW Polo in Höhe des Hauses Nummer 77. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 369-2250 an die Polizeiinspektion 2 wenden.

Zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstag in der Herzog-von-Weimar-Straße. Hier wurde zwischen 6 und 17.45 Uhr ein VW Golf, der in Höhe des Hauses Nummer 5 abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt. Als die Halterin am späten Nachmittag zu ihrem Wagen kam, stellte sie den Schaden auf der Fahrerseite fest: Helle Kratzspuren waren an der Fahrertür zu erkennen. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell