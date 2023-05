Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch den 10. Mai zwischen 7.50 Uhr und 7.55 Uhr hat sich auf der Nöldekestraße in Lingen in Höhe der BBS Wirtschaft ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Fußgängerin wollte die Fahrbahn vom Parkplatz zur gegenüberliegenden BBS Wirtschaft in Höhe der Bushaltestelle überqueren. Ein Pkw, der aus Richtung Kardinal-von-Galen-Straße gekommen ist, wollte offensichtlich auf den Parkplatz nach rechts einbiegen. Plötzlich fuhr der Pkw rückwärts und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Diese stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Der Pkw Fahrer ist weitergefahren. Bei dem Pkw soll es sich um einen Opel Astra in silberner Farbe gehandelt haben. Ein Mädchen hat der Fußgängerin aufgeholfen. Zeugen und insbesondere das Mädchen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell