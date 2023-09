Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit sieben Verletzten vorm Hechtsheimer Tunnel

Heidesheim (ots)

Am 31.08.2023 gegen 21.20 Uhr kam es auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt kurz vor dem Hechtsheimer Tunnel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund von Wartungsarbeiten war die Autobahn im Tunnelbereich von drei auf einen Fahrstreifen verengt, so dass es zu einem leichten Rückstau vor der Baustelle kam. Am Stauende kollidiert ein 48jähriger Fahrerzeugführer und seine Beifahrerin mit ihrem PKW mit dem PKW einer 47jährigen Fahrerin und deren zwei Mitfahrerinnen. Durch den Aufprall wird deren Fahrzeug auf den PKW eines 58jährigen Fahrers aufgeschoben. Durch die Kollision werden insgesamt sieben Personen leicht bis mittelschwer verletzt, darunter ein siebenjähriges Kind. Eine Erstversorgung erfolgte durch den anwesenden Rettungsdienst. Eine weitere Versorgung erfolgte in den umliegenden Krankenhäusern. Glücklicherweise wurde niemand lebensgefährlich verletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, hiervon waren zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst, wie auch die Polizei waren mit einer größeren Anzahl von Kräften vor Ort. Auf die Pressemitteilung der Feuerwehr wird hingewiesen. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, so dass es zu keiner größeren Verkehrsbeeinträchtigung auf der BAB60 kam.

