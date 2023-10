Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte nehmen vorbestraften Mann fest

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 24. Oktober 2023, ist die Polizei Gelsenkirchen gegen einen Tatverdächtigen wegen Besitzes und Verbreitens von Kinderpornographie vorgegangen. Die Beamten vollstreckten einerseits einen durch die Staatsanwaltschaft Essen beantragten und durch das zuständige Amtsgericht Gelsenkirchen erlassenen Haftbefehl in einem bereits zur Anklage gebrachten Verfahren wegen des Verdachts des Besitzes von kinderpornographischem Material gegen den 33-Jährigen. Der Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung in Bismarck festgenommen und anschließend dem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem stellten die auf die Bekämpfung von Kinderpornographie spezialisierten Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Gelsenkirchen IT-Geräte sicher, da dem Mann in einem weiteren Verfahren nun auch der Handel mit entsprechendem Material vorgeworfen wird. Die sichergestellten Datenträger müssen nun forensisch gesichert und ausgewertet werden. Um bei dem bereits vorbestraften Mann eine Beweismittelvernichtung zu verhindern, wurde die Polizei Gelsenkirchen bei der Maßnahme durch eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) erfolgreich unterstützt.

