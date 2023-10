Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Handwerker in Hassel - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Betrug am Donnerstag, 26. Oktober 2023, im Eppmannsweg in Hassel Zeugen der Tat. Zwei falsche Handwerker klingelten gegen 15 Uhr an der Wohnanschrift einer 87-jährigen Gelsenkirchenerin und verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung und dem Keller der Seniorin. Nachdem einer der Tatverdächtigen die 87-Jährige mit einer fingierten Aufgabe in ihrem Badezimmer beschäftigt hatte, durchsuchte er die Wohnung und floh mitsamt Bargeld, Schmuck und einem Smartphone in unbekannte Richtung. Als die Seniorin den Betrug bemerkte, verständigte sie die Polizei. Einer der beiden vermeintlichen Handwerker ist etwa 50 bis 55 Jahre alt und circa 1,85 bis 1,95 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur, dunkle, kurze Haare und braune Augen. Der Tatverdächtige trug Arbeitskleidung und Handschuhe. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihr Haus oder in Ihre Wohnung, ganz gleich unter welchem Vorwand! Sollten Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie Familie, Freunde oder alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell