POL-PDWIL: Randalierer in Gerolstein, Körperverletzung, Verbringung in eine psychiatrische Abteilung, Beleidigungen gegen Polizeibeamte

Weidenbach (ots) - Wahrscheinlich im Zeitraum vom 21.09.2023, 17:00 Uhr bis zum 22.09.2023, 14:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine Mauer in der Nähe einer Bushaltestelle in Weidenbach mittels schwarzer Farbe besprüht. Jegliche Hinweise zur Tat oder den vermeintlichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer ...

