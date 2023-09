Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und abbiegendem PKW

Piesport (ots)

Am 23.09.2023 kam es gegen 11:50 Uhr auf der L 50, zwischen Klausen und Piesport, zu einem Verkehrsunfall. Eine fünfköpfige Motorradgruppe aus den Niederlanden näherte sich im Gefällstück des "Piesporter Berg" einem langsamer fahrenden PKW und einem Wohnmobil. Drei Kräder überholten die beiden langsameren Fahrzeuge, zwei blieben verkehrsbedingt noch hinter diesen. Das vierte Zweirad beabsichtigte dann, ebenfalls diese Fahrzeuge zu überholen. Er übersah hierbei, dass der vorausfahrende Kombi aus dem Kölner Raum, bereits den Blinker gesetzt hatte, um nach links auf die K 52 in Richtung Minheim abzubiegen. Der 21jährige Motorradfahrer kollidierte während des Abbiegens des PKW mit dessen Heckbereich und kam zu Fall. Er erlitt hierbei nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichtere Verletzungen, wurde dennoch zur Abklärung durch das DRK in ein Trierer Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten abgeschleppt werden.

