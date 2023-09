Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ohne Führerschein mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs

Lieser (ots)

Am 22.09.2023 fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Lieser ein Rollerfahrer auf, welcher in Richtung Bernkastel-Kues fuhr und dabei keinen Schutzhelm trug. Schließlich wurde der Fahrzeugführer in der genannten Ortschaft auf einem Radweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Daraufhin versuchte der 19-jährige Fahrer erfolglos, sich fußläufig der Maßnahme zu entziehen. Während der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde seitens der eingesetzten Beamten festgestellt, dass der Heranwachsende keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß und das Kleinkraftrad als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Beschuldigte wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ggf. wegen eines Kraftfahrzeugdiebstahls verantworten müssen.

