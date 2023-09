Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizisten angegriffen

Berlin - Mahlsdorf (ots)

Dienstagabend nahm die Bundespolizei eine Heranwachsende und einen Mann auf dem S-Bahnhof Mahlsdorf vorläufig fest, nachdem diese Einsatzkräfte angegriffen hatten.

Gegen 23 erhielt die Bundespolizei eine Information über einen Vorfall in einer stadtauswärts fahrenden S-Bahn der Linie S5, an dem mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Dabei sollen die Beteiligten auch mit Fäusten auf eine Scheibe im Zug eingeschlagen haben. Der Triebfahrzeugführer der betroffenen S-Bahn stoppte den S-Bahnzug kurz darauf am S-Bahnhof Mahlsdorf. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei des Landes Berlin und der Bundespolizei konnten die drei jungen Männer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren und ihre 20-jährige Begleiterin noch auf dem Bahnsteig stellen. Zwei der Tatverdächtigen verhielten sich aggressiv gegenüber den eingesetzten Kräften und versuchten zudem auf die Polizeibeamten einzuschlagen und zu treten. Die Einsatzkräfte konnten den 24-jährigen Angreifer überwältigen und fesseln. Die 20-Jährige filmte die Maßnahmen, bespuckte die Beamten und trat einer Beamtin gegen den Oberkörper. Auch sie nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest.

Bei dem Vorfall erlitt eine Bundespolizistin leichte Verletzungen. Die 20-jährige Tatverdächtige verletzte sich bei einem Sturz am Kopf, lehnte aber letztendlich eine weitergehende medizinische Versorgung ab.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung gegen alle vier Personen. Gegen den bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannten 24-Jährigen sowie gegen die 20-Jährige, die offenbar alkoholisiert waren, leiteten die Beamtinnen und Beamten zudem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.

