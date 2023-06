Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Schiffsunfall im Yachthafen Hohe Düne (Rostock)

Waldeck (ots)

Am 24.06.2023 gegen 10:50 Uhr kam es während des Ablegemanövers eines Vermessungsschiffes im Rostocker Yachthafen Hohe Düne zu einem Zusammenstoß mit einem privat genutzten Sportboot. Aufgrund der am Liegeplatz auflandigen Windverhältnisse, 3-4 Bft aus nordwestlicher Richtung, hatte der aus der Ukraine stammende Schiffsführer Probleme von der Pier freizukommen. Hierbei blieb die Geräteaufnahme für die Sonartechnik des Schiffes am vorausliegenden Sportboot hängen und beschädigte dieses im Heckbereich. Am Geräteträger des 17m langen Vermessungsschiffes entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge führen die deutsche Flagge. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird nach aktuellem Sachstand auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

