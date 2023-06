Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Kollision zwischen Flusskreuzfahrtschiff und Sportboot im Hafen Anklam

Wolgast/Anklam (ots)

Am heutigen Tage (13.06.2023), gegen 14:00 Uhr, kam es beim Drehvorgang eines Flusskreuzfahrtschiffes im Bereich des Wendebeckens des Hafens Anklam zu einer Kollision mit einem stillliegenden Sportboot. Dabei entstand an dem Sportboot ein Schaden von ca. 8000 EUR. Personen wurden nicht verletzt und ein Betriebsstoffaustritt in das Gewässer war ebenfalls nicht feststellbar. Durch Kräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast erfolgte die entsprechende Unfallaufnahme und Kontrolle des Flusskreuzfahrtschiffes, an dem selbst kein signifikanter Schaden entstand. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte das Flusskreuzfahrtschiff seine geplante Reise fortsetzen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell