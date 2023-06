Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Verdacht Badeunfall auf dem Lankower See löst Großeinsatz aus

Schwerin (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr wurde am Lankower See ein Badeunfall eines Schwimmers gemeldet. Es kam zu einer groß angelegten Suche, an welcher land-, seeseitig und aus der Luft Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Schwerin, Freiwilligen Feuerwehr Warnitz, Sani-Zug Schwerin, DRK Wasserwacht Schwerin inklusive Drohnentrupp, DLRG Zarrentin Tauchergruppe mit Sonargerät, Polizeihubschrauber und die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin mit Schlauchboot und Sonargerät beteiligt waren. Bei der Ankunft vor Ort konnten die Einsatzkräfte keine Person im Wasser feststellen. Zeitgleich wurde der ufernahe Bereich nach Badesachen abgesucht. Nach zwei Stunden wurde die Suche vor Ort ergebnislos beendet. Bis zum frühen Samstagvormittag wurde in diesem Zusammenhang keine Person als vermisst gemeldet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Susanne Philippzig, PHKin

Schichtdienstleiterin Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell