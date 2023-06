POL-PPKO: Koblenz - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Saarplatzkreisel am Freitagabend

Koblenz (ots) - Die am heutigen Tage (17.06.2023) um 14:57 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung der POLIZEI Koblenz nach dem 55-jährigen Iurii TEMPEL wird zurückgenommen. Der Vermisste wurde soeben nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Osterspai wohlbehalten aufgefunden. Er wird ins Krankenhaus zurückgeführt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz ...

