POL-PPKO: Vermisstenfandung der POLIZEI Koblenz nach dem 55-jährigen Iurii TEMPEL

Koblenz (ots) - Am Freitag, 16.06.2023, zwischen 17.40 Uhr und 17.50 Uhr, befuhr ein türkisfarbenes Audi R8 Cabrio die Südbrücke aus Richtung Lahnstein kommend und dann weiter auf die B9 in Richtung Innenstadt. Hierbei bedrängte der Fahrer mehrere andere Fahrzeugführer durch zu dichtes Auffahren und überholte in rücksichtsloser Manier, unter anderem auch rechts. ...

mehr