POL-PDWIL: Fahrzeug beschädigt - Fahrer geflüchtet

Daun (ots) - Im Zeitraum 20.09.2023 bis 21.09.2023 wurde im Berewich des Mehrfamilienhauses im Kreuzbergweg 5 in Daun ein dort im Treppenhaus frei zugänglicher Kinderwagen entwendet. Jegliche Hinweise zur Tat oder den vermeintlichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 ...

mehr