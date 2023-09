POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Lieser (ots) - Am 22.09.2023 fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Lieser ein Rollerfahrer auf, welcher in Richtung Bernkastel-Kues fuhr und dabei keinen Schutzhelm trug. Schließlich wurde der Fahrzeugführer in der genannten Ortschaft auf einem Radweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Daraufhin versuchte der 19-jährige Fahrer ...

mehr