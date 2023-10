Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach gewerbsmäßigem Betrug

Gelsenkirchen (ots)

Samstag, 28.10.23, 12:45h

Gelsenkirchen Ückendorf, Stockacker

Beamte der hiesigen Polizeiwache Süd begaben sich in Begleitung von Zustellern eines Paket-Lieferdienstes zur genannten Örtlichkeit. Hier waren sie in der Vergangenheit wiederholt unter Drohungen aufgefordert worden, Lieferungen mit Smartphones an nicht an den Zustelladressen wohnende Personen zu übergeben.

Bei einem erneuten Versuch konnte jetzt auf frischer Tat ein 23-jähriger Mann angetroffen werden. Ihm werden mindestens elf gleichgelagerte Fälle mit einer Schadenssumme von über 15.000EUR vorgeworfen

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell