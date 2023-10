Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungsverfahren nach versuchter räuberischer Erpressung

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte wurden am Samstag, 28. Oktober 2023, gegen 17.45 Uhr auf zwei junge Männer aufmerksam, die augenscheinlich von einem weiteren Mann verfolgt wurden. Die zwei 17-Jährigen rannten in Erle im Bereich der Willy-Brandt-Allee über Parkplätze in Richtung des Polizeiautos. Sowohl die beiden Gelsenkirchener als auch ihr 26-jähriger Verfolger aus Gelsenkirchen wurden von den Beamten angehalten und kontrolliert. Die beiden Verfolgten gaben im Zuge der Sachverhaltsklärung an, dass sich der 26-Jährige kurz zuvor bedrohlich vor einem von ihnen aufbaut und ihn lautstark auffordert hatte seinen Rucksack zu öffnen. Um einem körperlichen Angriff aus dem Weg zu gehen, rannte der 17-Jährige bei einer günstigen Gelegenheit los. Nach Aufnahme des Sachverhalts wurde die Identität des Tatverdächtigen festgestellt. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurde ein Fan-Schal von Hannover 96 gefunden. Angaben zu der Herkunft des Schals sowie zu dem vorangegangenen Sachverhalt machte der 26-Jährige nicht. Die Polizeibeamten fertigten eine Anzeige wegen versuchter räuberischer Erpressung und stellten den Fan-Schal zur Beweissicherung sicher. Der 26-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er umgehend nachkam.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell