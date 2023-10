Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand in der Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer gemeinsamen Präsenzstreife der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) wurden ein Polizist sowie ein Mitarbeiter der Stadt bei einem Widerstand in der Neustadt am Montag, 30. Oktober 2023, leicht verletzt. Die Einsatzkräfte liefen gegen 18.45 Uhr durch den Bereich Wilhelm-Busch-Straße/Peterstraße/Neustadtplatz, als sie bei einer Gruppe Jugendlicher bzw. junger Männer starken Marihuanageruch wahrnahmen. Als die Gruppe die Einsatzkräfte bemerkte, flüchtete sie umgehend. Einer aus der Gruppe konnte kurz darauf von einem Polizeibeamten sowie einem Mitarbeiter des KOD in der Wilhelm-Busch-Straße angetroffen werden. Bei Aufforderung durch den Polizeibeamten, stehen zu bleiben, versuchte der Gelsenkirchener zu flüchten. Der Beamte sowie der Mitarbeiter des KOD hielten den 21-Jährigen jedoch am Arm fest, woraufhin dieser versuchte, den Polizisten zu treten. Nachdem der Mann zu Boden gebracht werden konnte, versuchte er die beiden Ordnungshüter zu schlagen. Erst mit einfacher körperlicher Gewaltkonnte der Gelsenkirchener schließlich fixiert werden. Der Mitarbeiter des KOD wurde dabei verletzt und suchte eigenständig ein Krankenhaus auf. Der Polizeibeamte wurde ebenfalls verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der 21-Jährige wurde anschließend zur Polizeiwache gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der Mann Drogen konsumiert hatte, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Mutmaßliche Drogen wurden sichergestellt.

