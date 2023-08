Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Löschgruppe Halingen feiert zwei Tage

Menden (ots)

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit, die Löschgruppe Halingen öffnet ihre Tore. "Besucher sind herzlich willkommen, mit uns zu feiern, sich über die Feuerwehr zu informieren und ein paar schöne Stunden zu verbringen", lädt Frank Fuhrmann, Löschgruppenführer der Halinger, ein.

Auch in diesem Jahr wird es rund um das Gerätehaus an der Rittershausstraße viel zu sehen und zu erleben geben. Am Samstag beginnt das diesjährige Feuerwehrfest mit Musik, Cocktails und leckerem Essen vom Grill. "Unser Pfannengyros ist dabei ein absoluter Klassiker und allseits beliebt", sagt Fuhrmann weiter. "Unsere Damen unterstützen uns hier nach Kräften, wofür wir sehr dankbar sind."

Der Sonntag dann beginnt gegen 11.00 Uhr als Familientag. Zahlreiche Attraktionen sind für die ganze Familie geplant, unter anderem eine Tombola bei der wieder tolle Preise gewonnen werden können.

Neben einer Hüpfburg und Fahrten mit dem Feuerwehrauto werden wieder Spiele für die Kinder angeboten, sodass hier keine Langeweile aufkommt.

Die Eltern können sich währenddessen bei einem kühlen Getränk und nachmittags auch bei Kaffee und Kuchen entspannen.

Da das Gerätehaus mit dem umliegenden Gelände für das Fest am Sonntag zu klein ist, wird am Sonntag ganztägig die Rittershausstraße in Höhe des Gerätehauses für den Durchgangsverkehr gesperrt. "Die Sicherheit unserer Besucher ist uns hier sehr wichtig" wirbt Fuhrmann um Verständnis für diese Sperrung.

Wer also an diesem Wochenende noch nichts vorhat ist herzlich eingeladen, die Löschgruppe zu besuchen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell