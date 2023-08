FW Menden: Feuerwehr-Festival Bösperde findet auch bei Regenwetter statt!

Freiwillige Feuerwehr Menden

Das Wetter ist derzeit unbeständig, viele Veranstaltungen und Festivals haben mit den Folgen des Dauerregens zu kämpfen, müssen ihre Events teilweise absagen. Das Organisations-Team des Feuerwehr-Festivals Bösperde aber sieht sich bestens für die wechselhaften Wetterlagen der nächsten Tage gerüstet: "Als Feuerwehr sind wir immer flexibel und finden schnell die passenden Lösungen", bekräftigt der stellvertretende Löschgruppenführer Lukas Weber. "Eine Absage unseres Festivals haben wir daher gar nicht erst in Betracht gezogen."

Am 1. August-Wochenende laden die Löschgruppen Bösperde traditionell zu ihrem Tag der offenen Tür ein - und bieten mit dem Feuerwehr-Festival ein buntes Programm für die ganze Familie: Zwei Bands auf zwei Bühnen bieten am Samstagabend Party-, aber auch chillige Lounge-Musik. Mit einem Wettkampf im Bullenreiten, der Paul Müller Safety-Cocktailbar, dem Loungebereich und den bekannten Spezialitäten vom Grill starten die Bösperder ab 19 Uhr in das Festival-Wochenende.

Am Sonntag steht dann ab 11 Uhr die ganze Familie im Mittelpunkt: auf der an beiden Tagen gesperrten Holzener Dorfstraße gibt es eine Blaulichtmeile mit vielen Einsatzfahrzeugen und Technik zu bestaunen, die Kinderfeuerwehr bietet viele Spiel- und Spaß-Aktionen für die jüngeren Besucher und auch die Playmobil-Feuerwehr ist wieder vor Ort. Ebenso gibt es natürlich wieder die beliebten Fahrten mit den Feuerwehr-Fahrzeugen, die Kinderbelustigung mit dem Spielmannszug der Löschgruppen Bösperde und die Möglichkeit, virtuelle Brände zu bekämpfen.

Nachdem bereits im letzten Jahr der Kauf von Wertmarken mit EC-Kartenzahlung möglich war, gibt es eine weitere Neuerung: Mit Unterstützung der Mendener Wirtschaftsförderung werden erstmals auch mendenGutscheine als Zahlungsmittel angenommen.

"Selbst wenn es zwischendurch immer wieder Schauer geben sollte: Wir sind darauf bestens vorbereitet - und bei uns muss auch niemand im Matsch stecken bleiben oder seine Anreise sogar abbrechen", sagt Lukas Weber schmunzelnd. Und insgeheim hoffen die Einsatzkräfte dann ja doch auch noch auf trockenes und möglichst gutes Festival-Wetter!

