Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau stürzt mit Roller und verletzt sich schwer

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Alleinunfall in Buer ist eine Kleinkraftradfahrerin am Montagabend, 30. Oktober 2023, schwer verletzt worden. Die 52-Jährige war gegen 20.05 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Horster Straße in Richtung Breddestraße unterwegs. Dabei kam sie in Höhe der Beckeradstraße im Bereich von Straßenbahn-Schienen zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die Gelsenkirchenerin schwer und wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet alle Zweiradfahrer derzeit um Vorsicht. Gerade für Roller- oder Fahrradfahrer sowie Fahrer von E-Scootern kann es bei den aktuellen Witterungsverhältnissen auf den Straßen und auf nassem Laub besonders rutschig sein. Zudem kann auch die Sicht bei Dunkelheit und Regen stark beeinträchtigt sein. Fahren Sie daher besonders umsichtig, achten Sie auf die Beschaffenheit der Untergründe und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an - damit Sie Ihr Ziel jederzeit unverletzt erreichen.

