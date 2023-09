Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wendemanöver misslingt - Betrunkener Autofahrer beschädigt parkenden Pkw

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Händelstraße

27.09.2023, 18.00 Uhr

Ein betrunkener 25-jähriger Golf-Fahrer hat am Mittwochabend bei einem Wendemanöver in der Händelstraße in Wolfsburg einen Unfall verursacht. An den Pkw entstanden Sachschäden.

Am frühen Mittwochabend teilte ein Anrufer der Polizei mit, dass im Schachtweg fast ein Fußgänger von einem dunklen Audi angefahren worden wäre und sich in Richtung Kleiststraße entfernte. Die zeitnah eintreffenden Polizeibeamten konnten trotz intensiver Fahndung kein Fahrzeug antreffen, auf das die Beschreibung zutraf. Kurze Zeit später teilte ein erneuter Zeuge der Leitstelle der Polizei mit, das ein dunkler Audi in der Händelstraße in einen geparkten Golf gefahren sei, als er auf der Straße gewendet habe.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um denselben Pkw. Vor dem Fahrzeug stand der 25-Jährige Fahrer, der einen stark alkoholisierten Eindruck auf die Beamten machte. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 2,84 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, die im Klinikum Wolfsburg entnommen wurde. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des 25-Jährigen wurden sichergestellt.

Gegen den Audi-Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell