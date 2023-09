Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 31-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

31-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen 202301257691

Wolfsburg, Porschestraße

26.09.2023, 23.30 Uhr

Am Dienstagabend wurden einem 31-jähriger Wolfsburger in der Porschestraße in der Wolfsburger Innenstadt von drei bisher unbekannten Tätern unter Vorhalt eines Messers die Geldbörse geraubt.

Der Wolfsburger war am späten Dienstagabend in der Fußgängerzone unterwegs und ging aus Richtung Pestalozziallee kommend in Richtung Südkopf. Plötzlich stellten sich ihm in Höhe einer Bankfiliale drei unbekannte Männer in den Weg. Einer der Männer bedrohte den 31-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Der geschockte Wolfsburger händigte daraufhin sein Portemonnaie aus und die Täter flohen in unterschiedliche Richtungen.

Die Täter waren etwa 20 bis 30 Jahre, 1,70 Meter groß, hatten kurze Haare und entsprachen einem südländisches Phänotyp.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu Personen geben können, die sich eventuell schon im Vorfeld der Tat verdächtig verhalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

