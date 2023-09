POL-WOB: Auffahrunfall - 16-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hochring 25.09.2023, 17.51 Uhr Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer 84-jährigen Golf-Fahrerin und einer 82 Jahre alten Fußgängerin am Montagnachmittag auf dem Hochring in Wolfsburg, wurde die Fußgängerin schwer verletzt. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Die 84-Jährige befuhr am frühen Montagabend mit ihrem Pkw den Hochring in Richtung Röntgenstraße. Die Fußgängerin ...

