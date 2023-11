Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchenerin übersieht Güterzug in Bismarck/ Mittwoch, 01.11.2023, 03:08 Uhr/ Gelsenkirchen-Bismarck, Erdbrüggenstraße/Bahnübergang

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Morgen gegen 03:08 Uhr befuhr eine 55- jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem PKW die Erdbrüggenstraße. Am dortigen Bahnübergang übersah die Fahrzeugführerin einen Güterzug, welcher vorschriftsmäßig aufgrund einer defekten Schrankenanlage, nach der Ankündigung durch Schallzeichen, mit Schrittgeschwindigkeit den Übergang passierte und kollidierte mit der Lok. Die Beifahrerin des PKW erlitt einen Schock und wurde mittels Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am PKW und an der Lok entstand Sachschaden. Da die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell