Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Einbrecher schläft ein+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++mehrere Einbrüche+++Tierleiche löst Polizeieinsatz aus+++Unfallflucht mit Sachschaden

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher schläft in Gaststätte - Festnahme, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 21.10.2023, 03:00 Uhr (js) Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass in eine Gaststätte in der Dotzheimer Straße eingebrochen wurde. Die unmittelbar entsandten Polizeikräfte stellten zunächst fest, dass die Eingangstür eingetreten wurde. Es konnte eine schlafende Person im Inneren der Gaststätte festgestellt und festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um einen 29-jährigen serbischen Staatsangehörigen, der bei Eintreffen der Polizei laut der Beamten auch nur schwer zu wecken war. Der Mann wurde auf das Polizeirevier verbracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

2. Haus von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Straublinger Straße, Freitag, 20.10.2023, gegen 09:15 Uhr, (js) Am Freitagvormittag brachen bislang unbekannte Diebe in ein Haus in der Straublinger Straße ein und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände. Die Täter hebelten ein Fenster des Einfamilienhauses auf und verschafften sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Gebäudeinneren entwendeten sie dann mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld. Die Täter entfernten sich über die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.

3. Unfall unter Alkoholeinfluss mit erheblichen Sachschaden Wiesbaden, Coulinstraße Sonntag, den 22.10.2023 gegen 00:40 Uhr (cw) Kurz nach Mitternacht kam es in der Coulinstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier - zum Teil stark beschädigten - Kraftfahrzeugen. Durch Passanten wird gegen 00:40 Uhr gemeldet, dass ein Kraftfahrzeug in auf die Gegenspur gekommen und in mehrere geparkte Kraftfahrzeuge gefahren ist. Der Fahrer, ein 23-jähriger Alzeyer, sei womöglich in seinem PKW eingeklemmt. Vor Ort konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass der Fahrer mitnichten eingeklemmt und nur leicht verletzt war. Für ihn weniger glücklich war, dass die Beamten jedoch einen deutlichen Alkoholgeruch feststellten. Ein Atemalkoholtest mit fast 2 Promille bestätigte dies. Im nun vorliegenden Strafverfahren wurde eine Blutentnahme angeordnet, auch wurde der Führerschein beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von über 35000 Euro.

4. Versuchter Wohnungseinbruch

Wiesbaden, Gänseblümchenweg Sonntag, den 22.10.2023 gegen 02:30 Uhr (cw) Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein Täter, die Terrassentür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Nicht mit der Anwesenheit des Wohnungsinhabers hatte wohl eine männliche Person gerechnet, als er gegen 02:30 Uhr die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses aufbrach. Nachdem die Terrassentür bereits nachgegeben hatte, erblickte der Täter den Wohnungsinhaber und floh in unbekannte Richtung.

5. Wohnungseinbruch

Wiesbaden, Bismarckring Sonntag, den 22.10.2023 gegen 06:00 Uhr (Sc) Am frühen Sonntagmorgen verschaffte sich ein Einbrecher über die Wohnungstür der Geschädigten Zutritt zu ihrer Wohnung. Nicht mit der Anwesenheit der Wohnungsinhaberin hatte wohl eine männliche Person gerechnet, als er gegen 06:00 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus öffnete. Nachdem der Täter die Wohnung bereits betreten hatte, wurde dieser durch die Wohnungsinhaberin überrascht und floh in unbekannte Richtung. Die vollkommen überraschte Wohnungsbesitzerin konnte den Täter leider nicht näher beschreiben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.

6. Dieb im Krankenhaus

Wiesbaden, Horst-Schmidt-Kliniken Sonntag, den 22.10.2023, 01:30 Uhr (Sc) Am frühen Sonntagmorgen wird ein Dieb im Krankenhaus überrascht und nach kurzer Flucht festgenommen. Ein 35-jähriger iranischer Staatsbürger verschaffte sich auf unbekannte Art Zutritt zum Ruheraum der Ärzte in den Horst-Schmidt-Kliniken. Nachdem der Mann zunächst in den Bereitschaftsräumen genächtigt hatte, versuchte er einen Schrank in dem Bereitschaftsraum gewaltsam zu öffnen. Hierbei wurde er durch den Sicherheitsdienst gestört und konnte zunächst flüchten. Durch die Polizei konnte der Täter während seiner Flucht festgenommen werden.

7. Totes Tier löst Polizeieinsatz aus

Wiesbaden, Iltisweg Samstag, den 21.10.2023, 18:29 Uhr (Sc) Eine 33-jährige Wiesbadenerin meldet sich bei der Polizei, da sie ein menschliches Ohr auf dem Gehweg in Biebrich gefunden habe. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass es sich um die sterblichen Überreste eines Kleintieres, vermutlich einer durch einen Greifvogel gerissenen Maus, handelte.

8. Unfallflucht

Wiesbaden, Elsässer Straße Samstag, den 21.10.2023, 21:50 Uhr (Sc) Zu der o.g. Zeit wurde ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug bei einem Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher, laut Zeugen ein schwarzer Golf, entfernte sich jedoch unerlaubt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem geparkten Ford Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 0611 / 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell