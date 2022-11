Groß-Zimmern (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (24.11.) entwendeten Kriminelle ein Auto der Marke Porsche aus einer Einfahrt in der Johannes-Ohl-Straße. Die Autodiebe nutzten nach bisherigen Erkenntnissen technische Hilfsmittel, um in das Fahrzeug zu gelangen und damit wegfahren zu können. An dem schwarzen Porsche Panamera war zur Tatzeit das Kennzeichen DI-AG 1 ...

mehr