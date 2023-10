Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mann mit Gewehr+++zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss+++ Brand in Gastronomiebetrieb+++ Widerstand geleistet+++Exhibitionist+++betrunkener Rollerfahrer

Wiesbaden (ots)

1. Mann mit Gewehr gesichtet,

Wiesbaden, Bernhard-May-Straße, Freitag, 13.10.2023, 19.10 Uhr

(akl) Ein aufmerksamer Mitteiler berichtete der Polizei am Freitag gegen 19.10 Uhr von einem Mann, den er mit einem geschulterten Gewehr auf dem Biebricher Friedhof in der Bernhard-May-Straße festgestellt habe. Mehrere Polizeistreifen wurden entsandt und an der Kasteler Straße vorgehalten. Vor Ort konnte der Sachverhalt schnell aufgeklärt werden, es handelte sich um einen berechtigten Jäger im Auftrag des Wiesbadener Grünflächenamtes.

2. Unfallfahrer alkoholisiert,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Freitag, 13.10.2023, 16.15 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Kaiser-Friedrich-Ring ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16.15 Uhr standen auf dem linken Fahrstreifen des Kaiser-Friedrich-Rings in Richtung Bahnhof ein schwarzer Hyundai Tucson und ein weißer Ford Ka verkehrsbedingt an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Ein 42 Jahre alter Wiesbadener fuhr mit seinem grauen Daimler von hinten auf den Ford Ka auf und schob diesen auf den Hyundai. Dabei verletzte sich die 83jährige Mitfahrerin im Hyundai und musste zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine Alkoholisierung festgestellt, er musste sich auf dem 1. Polizeirevier einer Blutentnahme unterziehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen auf dem 1. Ring und der Schiersteiner Straße.

3. Unfall mit hohem Sachschaden

Wiesbaden, B455, Berliner Straße, Freitag, 13.10.2023, 20.55 Uhr

(akl) Durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel gerieten am Freitagabend zwei Fahrzeuge auf der Berliner Straße ins Schleudern und verunfallten. Es entstand Sachschaden von 26.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren gegen 20.55 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Eine 65jährige Frau aus Mehring befuhr mit ihrem roten Toyota die linke Fahrspur, als ein 20jähriger Mainzer mit seinem BMW von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Dabei übersah er den Toyota und prallte mit seiner rechten Front in dessen linkes Heck. Dabei wurde auch ein PKW in die Leitplanke geschleudert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Bei dem Mainzer wurde am Unfallort ein Alcotest durchgeführt, dieser verlief positiv. Er wurde zur Blutentnahme auf das 1. Polizeirevier mitgenommen.

4. Brand in Gastronomiebetrieb

Mainz-Kastel, Steinern Straße Samstag, 14.10.2023, 03:00 Uhr

(am) Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brand im Außenbereich eines Restaurants in Mainz-Kastel. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Gegen 03:00 Uhr wurde über Notruf der Brand eines Restaurants in der Steinern Straße gemeldet. Die Lokalität hatte zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Beim Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte stand bereits die Überdachung des Außenbereichs des Lokals in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindert werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100.000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Diese bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

5. Widerstand geleistet

Wiesbaden, Bleichstraße Freitag, 13.10.2023, 22:05 Uhr

(am) Am Freitagabend leistete ein Beteiligter einer vorausgegangenen Körperverletzung Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten.

Gegen 22:05 Uhr kam es am "Platz der Deutschen Einheit" zu einer Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen. Als die alarmierte Polizeistreife den Sachverhalt vor Ort aufklären wollte, entfernte sich ein Beteiligter in Richtung Bleichstraße. Die Streife eilte dem Mann, einem 23-jährigen Wiesbadener, hinterher und sprach ihn mehrfach erfolgslos an. Als man die alkoholisierte Person festhalten wollte, griff dieser plötzlich die Beamten mit erhobenen Fäusten an. Die Streife musste schließlich Pfefferspray einsetzen, um den Aggressor zu Boden zu bringen und festzunehmen. Am Boden liegend wehrte sich die Person vehement gegen die Festnahme und trat mehrfach nach den Polizisten. Schließlich gelang es den eingesetzten Polizeikräften den Mann zu fesseln und in ein Krankenhaus zu bringen. Durch die Widerstandshandlungen wurden keine Polizeibeamten verletzt. Den Beschuldigten erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

6. Einbruch bei Optiker,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Freitag, 13.10.2023, 06:12 Uhr

(cp)Bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in ein Optikergeschäft in Wiesbaden eingebrochen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen Sonnenbrillen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Gegen 06:10 Uhr wurde in dem Geschäft in der Kirchgasse ein Bewegungsmelder ausgelöst. Zuvor hatten sich die unbekannten Täter über die derzeit provisorische Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Aus der Auslage entwendeten sie dann mehrere hochwertige Sonnenbrillen und flüchteten anschließend unerkannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 3450 bei der Polizei zu melden.

7. Exhibitionist in der Landesbibliothek Wiesbaden, Rheinstraße Samstag, 14.10.2023, 15:50 Uhr

(Sc) Eine Mitarbeiterin der Landesbibliothek meldete sich bei der Polizei, da sie einen Mann beobachtet habe, wie dieser sich selbst befriedigte. Eine 17-jährige Geschädigte befand sich zu dem Zeitpunkt unmittelbar neben dem Mann und setzte sich, nachdem sie die Handlung erkannte, unverzüglich um.

Der Mann konnte durch die Polizei festgenommen werden. Es handelte sich um einen 57-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Der Täter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

8. Betrunkener E-Rollerfahrer festgenommen Wiesbaden, Bahnhofstraße Samstag, 15.10.2023, 02:50 Uhr

(Sc) Eine Polizeistreife fuhr zur o.g. Zeit auf eine auf Rot umspringende Ampel zu. Die Streife wurde dann noch durch einen E-Roller rechts überholt, der über die bereits Rot zeigende Ampel fuhr. Die anderen Autos hatten zu dem Zeitpunkt bereits Grünlicht und fuhren in die Kreuzung ein. Einige Autos mussten stark bremsen, um den Rollerfahrer nicht zu treffen.

Die Polizeistreife konnte den Rollerfahrer schließlich anhalten. Der 23-jährige italienische Fahrer war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille.

Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen.

Die Polizei sucht Zeugen und vor allem Fahrer, die wegen des Rollerfahrers im Kreuzungsbereich bremsen mussten. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345 - 2140 entgegen.

