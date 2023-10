Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

(am) Am Dienstagnachmittag kam es auf der Nauroder Straße in Wiesbaden-Bierstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Bus mit einer Fußgängerin zusammenstieß. Die Fußgängerin, der Busfahrer und zwei Busfahrgäste wurden dabei verletzt.

Gegen 15:38 Uhr befuhr ein Linienbus der Wiesbadener Verkehrsbetriebe die Nauroder Straße (B 455) in Richtung Naurod. Der Bus war mit mehreren Fahrgästen besetzt. In Höhe der Rheinlandstraße beabsichtigte zur gleichen Zeit eine 85 Jahre alte Wiesbadenerin, die in Begleitung ihres Hundes war, die B 455 zu überqueren. Beim Überqueren der Straße achtete die Fußgängerin jedoch nicht auf den fließenden Verkehr. Obwohl der 52-jährige Busfahrer aus Wiesbaden sofort abbremste und versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Bus und der Fußgängerin. Diese wurde vom Bus erfasst und zu Boden geschleudert. Dadurch erlitt die Frau lebensbedrohliche Verletzungen und wurde stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant behandelt. Durch das Bremsmanöver kamen mindestens zwei Fahrgäste im Bus zu Fall und erlitten Prellungen. Diese wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500,- EUR. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Ermittlung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Nauroder Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam dadurch zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden. Da beim Eintreffen der Polizei einige Fahrgäste aus dem Bus bereits die Unfallstelle verlassen hatten, werden durch den Unfall verletzte Personen ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell