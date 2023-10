Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Einbrecher festgenommen+++Betrunkener schlägt um sich+++Trickdiebstahl+++Auto aufgebrochen

1. Festnahme - GPS-Tracker wird Einbrecher zum Verhängnis, Wiesbaden, Rheingauviertel, Carla-Henius-Straße / Westend, Freitag, 13.10.2023, 02:39 Uhr bis 02:55 Uhr

(cp)Im Wiesbadener Rheingauviertel wurde in der Nacht zum Freitag bei einem Einbruch ein Pedelec entwendet. Der Täter hatte jedoch dank eines GPS-Trackers nicht lange Freude an seiner Beute. Der Besitzer konnte das Fahrrad nach dem Einbruch orten und die Polizei so zum Täter führen. Dieser versuchte noch zu flüchten, stürzte hierbei jedoch und wurde festgenommen.

Am Freitag, gegen 02:40 Uhr wurde der Besitzer des Pedelecs über eine Alarmfunktion auf den Diebstahl seines Pedelecs aufmerksam und informierte die Polizei. Der bis dato unbekannte Täter hatte sich gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Carla-Henius-Straße verschafft und in der Tiefgarage ebenfalls gewaltsam das mehrfach gesicherte Pedelec entwendet. Der Besitzer konnte es von nun an jedoch permanent orten und die Position in Echtzeit an die Polizei weitergeben. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Pedelec und wurden in der Wellritzstraße fündig. Auf dem entwendeten E-Bike saß auch noch der mutmaßliche Täter, ein 36 Jahre alter wohnsitzloser Mann aus Wiesbaden. Bei Erblicken der Streife flüchtete der Mann auf dem Fahrrad, stürzte jedoch kurze Zeit später in der Emser Straße und setzte seine Flucht nun zu Fuß fort. Als er wenige Meter weiter der nächsten Streife in die Arme lief, gab der 36-Jährige schließlich auf. Zu dem Einbruch kommt erschwerend hinzu, dass bei dem Mann eine Luftdruckpistole gefunden wurde und er auch noch eine geringe Menge Drogen dabeihatte. Da er darüberhinaus auch noch unter Drogeneinfluss stand, muss er sich zudem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Da der Mann der Polizei kein Unbekannter ist, wurde er im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

2. Betrunkener schlägt mit Stuhl um sich, Wiesbaden, Mitte, Wagemannstraße, Freitag, 13.10.2023, 05:00 Uhr

Nachdem ein Betrunkener am frühen Freitagmorgen eine Wiesbadener Gaststätte verlassen sollte, schlug dieser mit einem Stuhl um sich. Er wurde festgenommen.

Gegen 05:00 Uhr baten Mitarbeiter eines Lokals in der Wagemannstraße einen ihrer Gäste, einen 22 Jahre alten Mann aus Wiesbaden, zu gehen. Der alkoholisierte junge Mann kam dieser Bitte jedoch nicht nach und brach stattdessen einen Streit vom Zaun. Dabei ergriff er einen Stuhl der Gaststätte und drohte damit zuzuschlagen. Der Streit verlagerte sich vor die Kneipe, wo der Mann dann mit dem Stuhl um sich schlug und diesen schließlich noch in die Richtung umherstehender Gäste warf. Getroffen wurde hierbei zum Glück niemand und eine just in diesem Moment eintreffende Streife nahm den Mann fest. Auf dem Revier wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen, wogegen er sich heftig aber vergeblich wehrte und hierbei erfolglos nach mehreren Beamtinnen und Beamten trat. Auf richterliche Anordnung verbringt der den Tag nun bis in die Abendstunden im Gewahrsam.

3. Trickdiebe entwenden Handtasche,

Wiesbaden, Kastel, Boelkestraße, Donnerstag, 12.10.2023, 19:00 Uhr

(cp)Donnerstagabend fiel eine Wiesbadener Seniorin in Mz.-Kastel zwei Trickdieben zum Opfer. Diese entkamen mit der Handtasche der Dame. Die Seniorin befand sich gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Großhandelsunternehmens in der Boelkestraße und räumte ihre Einkäufe in ihr Auto. Ein scheinbar freundlicher Mann machte sie währenddessen darauf aufmerksam, dass sie Kleingeld vor ihrem Fahrzeug verloren habe. Tatsächlich fand die Seniorin einige Münzen vor dem Fahrzeug und bedankte sich bei dem Mann, der sich hieraufhin entfernte. Hierdurch abgelenkt bemerkte sie nicht, wie eine weitere Person die Handtasche der Dame aus dem nun unbeobachteten Pkw entwendete. Der Mann, welcher sie mit den ausgelegten Münzen abgelenkt hatte, soll 30 bis 35 Jahre alt, klein und dick gewesen sein. Er habe einen Bart getragen und sei dunkel gekleidet gewesen. Bei seinem Komplizen könnte es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mitteleuropäischen Aussehens gehandelt haben, der mit circa 160 cm ebenfalls auffällig klein gewesen sein soll und graue Bekleidung, hierunter eine blau-graue Trainingshose trug. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611/ 3452140 bei der Polizei zu melden.

4. Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Schierstein, Freudenbergstraße, Mittwoch, 11.10.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 12.10.2023, 07:45 Uhr

(cp)In der Freudenbergstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag ein Portemonnaie aus einem dort geparkten BMW X5 gestohlen. Die Unbekannten schlugen ein Fenster des Autos ein und gelangten so in den Innenraum. Hierbei richteten sie zudem einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Betrunkener Fahrradfahrer bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Kastel, Rampenstraße, Donnerstag, 12.10.2023, 17:05 Uhr (cp)Ein betrunkener Fahrradfahrer verursachte am Donnerstagabend am Kasteler Brückenkopf einen Verkehrsunfall und wurde hierbei leicht verletzt. Der Mann war entgegengesetzt der Fahrtrichtung im Kreisverkehr unterwegs.

Ein 54 Jahre alter Mann aus Kostheim befuhr am Freitag, gegen 17:05 Uhr mit seinem grauen SUV der Marke Audi aus der Eisenbahnstraße kommend den sogenannten Hochkreisel in Mz.-Kastel. Er war in Richtung Theodor-Heuss-Brücke unterwegs, als ihm im Kreisverkehr auf dem inneren Fahrstreifen dann plötzlich ein 49-jähriger Fahrradfahrer aus Flörsheim entgegenkam. Den folgenden Zusammenstoß konnte nun keiner der beiden mehr verhindern. Der 49-Jährige wurde aufgeladen, prallte von der Windschutzscheibe ab und stürzte auf die Fahrbahn. Der Grund für den Unfall war schnell ausgemacht, denn der Radler hatte laut Vortest 1,27 Promille Alkohol im Blut. Bei dem Aufprall trug er glücklicherweise nur leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen davon. Er wurde dennoch vorsorglich in eine nahegelege Klinik eingeliefert. Hier wurde von dem Mann auch noch die Blutprobe entnommen.

