Polizei Mettmann

POL-ME: Balkonbrand in Hochhaus - die Polizei ermittelt - Haan - 2306071

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Freitagnachmittag, 16. Juni 2023, kam es zu einem Brandausbruch auf dem Balkon eines Hochhauses in Haan. Die Polizei ermittelt zum Brandgeschehen.

Das war geschehen:

Wie die Feuerwehr Haan bereits in eigener Pressemittteilung berichtet hatte (siehe die ots-Meldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/5536705), wurden gegen 17:30 Uhr die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr der Stadt Haan wegen eines Brandausbruchs in einem Hochhaus an der Straße "Am Bandenfeld" alarmiert.

Bei ihrem Eintreffen stellten die Beamten eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen auf dem Balkon einer Wohnung in der neunten Etage fest. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung verhindert werden. Dennoch wurden sowohl die betreffende Wohnung als auch darüber liegende Wohneinheiten durch die starke Rauchentwicklung zum Teil schwer beschädigt, Anwohner wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Polizei sperrte den Brandortbereich für die Dauer der Löscharbeiten großräumig ab und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Höhe des Brandschadens sowie die Feststellung der Brandursache ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Brandexperten der Kriminalpolizei. Die Brandortwohnung ist durch die starke Verrußung derzeit unbewohnbar.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell