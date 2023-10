Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Jugendliche greifen während Personenkontrolle Polizisten an

Wiesbaden (ots)

Jugendliche greifen während Personenkontrolle Polizisten an, Wiesbaden, Kirchgasse, Freitag, 20.10.2023, 18:40 Uhr

(cho/fh) Am frühen Freitagabend kam es in der Wiesbadener Innenstadt im Rahmen einer Personenkontrolle zu Angriffen auf Polizeibeamte. Zwei Jugendliche wurden festgenommen. Gegen 18:40 Uhr sollte eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren in Höhe eines Kaufhauses in der Kirchgasse durch zivile sowie uniformierte Polizeibeamte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle verhielten sich zwei der Kontrollierten mehrfach unkooperativ und missachteten die Anweisungen der Polizistinnen und Polizisten. Als einer der beiden, ein 16-jähriger Wiesbadener, durchsucht werden sollte, schlug er unvermittelt einem der Beamten ins Gesicht, woraufhin er zu Boden gebracht werden musste. Ein 15-Jähriger aus der Gruppe solidarisierte sich mit dem Angreifer und versuchte einen weiteren Beamten zu Boden zu stoßen. Dies gelang ihm nicht, sodass beide festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden mussten. Sie erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren. Der mit dem Faustschlag angegriffene Beamte sowie der 16-Jährige wurden leicht verletzt. Da sich während der Maßnahmen dutzende Personen unmittelbar um die Örtlichkeit aufhielten, wurden weitere Polizeistreifen zur Unterstützung gerufen und die Situation vor Ort beruhigt.

