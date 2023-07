Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Automaten-Aufbruch am Haltepunkt Lörrach Haagen/Messe

Lörrach (ots)

Nach einem Fahrkartenautomatenaufbruch am Haltepunkt Lörrach Haagen/Messe, sucht die Bundespolizei Zeuginnen und Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen machen können.

Unbekannte Täterschaft hat am frühen Mittwochmorgen (26.07.2023) am Haltepunkt Lörrach Haagen/Messe auf Bahnsteig 1, den dortigen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn aufgebrochen. Der Fahrkartenaufbruch ereignete sich gegen 2:00 Uhr und müsste nach jetzigem Ermittlungsstand ca. 30 Minuten gedauert haben. Geld wurde bei dem Aufbruch nicht erbeutet. Durch das Aufbrechen entstand am Gerät ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

