Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Folgemeldung: Polizei ermittelt nach Körperverletzung in Drogerie

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Samstagmittag (01.07.) kam es in einem Drogeriegeschäft im Bereich der Mühlenstraße auf der Lübecker Altstadtinsel zu einer Auseinandersetzung, bei der eine 74-jährige Lübeckerin schwer verletzt wurde. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst unerkannt, konnte jedoch im Zuge der Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei angetroffen werden. Wir berichteten über den Vorfall am 03.07. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5548685).

Das 1. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Der Tatverdächtige sitzt aus anderem Anlass nun bereits in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Lübeck.

Für die weitere Aufklärung des Geschehens werden Zeugen gesucht, welche den Angriff beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Hergang der Tat geben können. Diese werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451- 131 6145 oder per E-Mail unter ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de zu melden.

