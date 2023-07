Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Zusammenstoß zweier Radfahrer in Fußgängerzone - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Bereits am Donnerstag (29.06.) ereignete sich in Bad Schwartau ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden, bei dem ein 55 Jahre alter Mann verletzt wurde. Die mutmaßliche Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 55 Jahre alte Lübecker, gegen 14 Uhr, mit seinem Pedelec in der für Fahrräder freigegebenen Straße Markttwiete aus der Auguststraße kommend in Richtung Markt unterwegs. Kurz vor Erreichen des Marktplatzes wurde der äußerst rechts fahrende Mann von einer Radfahrerin überholt. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung, sodass der Lübecker ins Straucheln geriet und gegen einen fest montierten Blumenkübel stieß.

Die Zweiradfahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Da der Zusammenstoß nach ersten Angaben einer Passantin deutlich zu hören gewesen sei, sollte auch die Verursacherin das Geschehen wahrgenommen haben.

Der 55 Jahre alte Pedelecfahrer wurde an der Hand verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht weitere Zeugen, die den Vorfall in der Fußgängerzone beobachtet haben und weitere Angaben zu der Überholenden machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail an badschwartau.pr@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell